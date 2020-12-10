لاتسيو تأهل ودورتموند تصدر

دوليه

بلغ لاتسيو الايطالي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشرين سنة بتعادله الصعب مع ضيفه بروج البلجيكي المنقوص عدديا 2-2، أول من أمس في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، فيما تصدر بوروسيا دورتموند الالماني المجموعة بمشاركة لاعبه اليافع يوسوفا موكوكو الذي اصبح الاصغر في تاريخ المسابقة عن 16 عاما و18 يوما.

وحلّ لاتسيو الذي كان بحاجة للتعادل لضمان تأهله، وصيفا للمجموعة السادسة (10 نقاط) التي تصدّرها بوروسيا دورتموند (13) الفائز على أرض زينيت سان بطرسبرغ الروسي 2-1.

وهذه المرة الاولى يتفادى لاتسيو الخسارة في دور المجموعات في دوري الابطال منذ موسم 1999-2000 الذي شهد تأهله الاخير الى الادوار الاقصائية قبل فك نحسه على الملعب الاولمبي.

وكاد لاتسيو يحسم المباراة في شوطها الاول، عندما تقدّم مرتين عبر الارجنتيني خواكين كوريا (12) وتشيرو ايموبيلي (27 من ركلة جزاء)، بعد معادلة أولى من الهولندي رود فورمر (15)، خصوصا وأن بروج الذي كان بحاجة للفوز للتأهل طرد له الأوكراني ادوارد سوبول (39).وبرغم النقص، عادل بروج عبر هانز فاناكن (76)، وحرمته العارضة من بطاقة التأهل في الوقت القاتل.

وشهدت المباراة الثانية تسجيل رقم قياسي لافت، عندما بات الألماني-الكاميروني الأصل يوسوفا موكوكو أصغر لاعب يشارك في تاريخ المسابقة عن 16 عاما و18 يوما، وذلك بعدما دخل في الشوط الثاني مع دورتموند.

ودخل موكوكو في الدقيقة 58 من المباراة بدلا من فيليكس باسلاك، ليحطم رقم النيجيري سيليستين بابايارو الذي كان يبلغ 16 عاما و87 يوما حين شارك مع أندرلخت البلجيكي في نوفمبر 1994. وخاض دورتموند المباراة بعد ضمانه سابقا التأهل، فأجرى مدربه السويسري لوسيان فافر ستة تغييرات على التشكيلة التي واجهت فرانكفورت في الدوري المحلي السبوع الماضي.

