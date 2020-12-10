فوز إشبيلية وتعادل تشلسي

دوليه

واصل المهاجم المغربي يوسف النصيري تألقه مع فريقه اشبيلية الاسباني وسجل هدفين ليقود الفريق الى الفوز الكبير 3-1 على مضيفه رين الفرنسي أول من امس في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت أيضاً تعادل تشلسي الانكليزي مع كراسنودار الروسي 1-1.

ورفع تشلسي رصيده الى 14 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام اشبيلية فيما رفع كراسنودار رصيده الى 5 نقاط وتجمد رصيد رين عند نقطة واحدة بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي له في المسابقة.

وكان تشلسي واشبيلية تأهلا رسمياً الى الدور الثاني (دور الـ16) لدوري الأبطال قبل مباريات هذه الجولة كما حسم تشلسي صدارة المجموعة لصالحه قبل المباراتين في ظل تفوقه على اشبيلية في نتيجة المواجهة المباشرة.

كما كان كراسنودار هو الفريق الوحيد في المجموعات الثمانية بالدور الأول للبطولة الذي حسم انتقاله الى مسابقة الدوري الأوروبي قبل هذه الجولة بضمان انهاء فعاليات هذا الدور في المركز الثالث بالمجموعة فيما ودع رين البطولة رسمياً قبل مباريات هذه الجولة.

وعلى ستاد «ستامفورد بريدج» بالعاصمة البريطانية لندن، كان كراسنودار هو البادئ بالتسجيل عن طريق ريمي كابيلا في الدقيقة 24 ولكن تشلسي رد بهدف من ضربة جزاء سجلها جورجينو في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفشل أي من الفريقين في هز الشباك على مدار الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي. وخاض تشيلسي المباراة بتشكيل من لاعبي الموسم الماضي باستثناء الألماني كاي هافرتز، بينما أبقى على بقية صفقات الصيف على مقعد البدلاء.

