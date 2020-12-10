نابولي لتجاوز سوسييداد في «دوري أوروربا»

دوليه

بعد أن شاهد خصمه المحلي يوفنتوس يحقق أول من أمس في دوري الأبطال انتصارا ساحقا على العملاق الكاتالوني برشلونة 3-0 في معقله، يأمل نابولي الايطالي أن يحذو حذو «السيدة العجوز» من خلال الفوز على مفاجأة «لا ليغا» لهذا الموسم ريال سوسييداد اليوم في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وترتدي المباراة طابعا خاصا بالنسبة لنابولي لأنها ستكون الأولى منذ أن قرر تغيير اسم ملعبه من «سان باولو» الى «ستاديو دييغو أرماندو مارادونا»، تكريما لأسطورته الأرجنتينية الذي فارق الحياة في 25 نوفمبر عن 60 عاما اثر انتكاسة صحية.

وأعرب مدرب سوسييداد ايمانول ألغاسيل عن ثقته بأن فريقه قادر على حسم بطاقة تأهله الى الدور الثاني الذي بلغه غالبية الكبار مثل روما الايطالي (المجموعة الأولى) وأرسنال الانكليزي (الثانية) وباير ليفركوزن الألماني (الثالثة) ورينجرز الاسكتلندي وبنفيكا البرتغالي (الرابعة) وغرناطة الاسباني وايندهوفن الهولندي (الخامسة) وليستر سيتي الانكليزي (السابعة) وميلان الايطالي وليل الفرنسي (الثامنة) وفياريال الاسباني (التاسعة) وتوتنهام الانكليزي (العاشرة) وهوفنهايم الألماني (الثانية عشرة). ويدخل دور المجموعات جولته الأخيرة و18 من بطاقته الـ24 المؤهلة الى الدور الثاني محسومة، فيما تملك ثمانية فرق أخرى، الى جانب كل من نابولي وسوسييداد وألكمار، فرصها بنيل البطاقات المتبقية. ومن بين الفرق التي تملك فرصة التأهل، هناك فينورد روتردام الهولندي الفائز باللقب مرتين (المجموعة 11)، ومتصدر الدوري السويسري يونغ بويز (المجموعة الأولى)، وسيفاس سبور التركي الذي قد يتأهل الى الأدوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخه على الصعيد القاري (المجموعة التاسعة).

