بن إبراهيم: «العمومية» لإبراز وحدة الأسرة الآسيوية

دوليه

عقد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أمس اجتماع الجمعية العمومية الـثلاثين، برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، كسابقة تاريخية بسبب ظروف جائحة فايروس كوروونا المستجد (كوفيد19).

وأكد بن ابراهيم أن اجتماع الجمعية العمومية يمثل منصة جامعة لإبراز وحدة أسرة الكرة الآسيوية، وهو يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية لم تكن عائقاً أمام مزيد من العمل الدؤوب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والانفتاح الاستثماري والتوسع في بناء الشراكات والتخطيط لمواجهة الاحداث والتي صاحبت عمل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم طوال الفترة الماضية.

وأكد أن استمرارية وتيرة العمل الاسيوي دون انقطاع في ظل الازمة العالمية لفايروس كورونا، والتي قيدت الاجراءات والأنشطة المباشرة أثبت قوة وصلابة البناء المؤسسي للكرة الاسيوية بكافة مكوناتها، موضحاً أن القارة الاسيوية خاضت امتحاناً صعباً واجهته بالعمل المشترك وبمنهجية التخطيط والترتيب وبناء الأوليات والحفاظ على المكتسبات واشراك الجميع بصناعة القرار، وهو ما أثمر عن استمرارية الرؤى والعمل والخطط ومنظومة الاجتماعات والقرارات وكذلك استمرارية بطولة دوري ابطال اسيا 2020 بحلة زاهية تليق بسمعة الكرة الآسيوية. وأضاف: «أشعر بفخر كبير بوحدة القارة الآسيوية وصمودها الجماعي والعمل المخلص من قبل الاتحادات الوطنية الكروية في أحد أكبر الأزمات التي واجهناها، وهو مايعني سلامة منهجية مسار العمل والالتفاف نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو أن يكون المستقبل اسيا».

وختم: «سنواصل جميعاً في قارة آسيا مواجهة التحديات والمشاركة في صناعة النجاحات والعمل دون توقف من أجل الحفاظ على مكانة وتطور الكرة الاسيوية».

