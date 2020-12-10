«العنابي» يشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

دوليه

وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة منتخب قطر الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في خطوة تعكس مكانة الدوحة على الساحة الرياضية الدولية.

وسيخوض المنتخب القطري غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى الى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.

وفي ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة؛ فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، والذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة الى بطولة قطر 2022، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال.

وتأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في اطار اعداد منتخب قطر الوطني المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن.

وأعرب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن سعادته لمشاركة «العنابي» في التصفيات الاوروبية المؤهلة للمونديال مؤكداً ان المشاركة ضمن المجموعة الاولى «تعتبر فرصة مثاليه لتعزيز أداء منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، والمنتخبات الأخرى في نفس المجموعة».

وأضاف: «لقد حقق منتخبنا الوطني نجاحات هامة خلال السنوات الأخيرة، أهمها فوزه بجدارة بلقب كأس آسيا 2019، مشيراً الى أن هذا الانجاز يأتي تتويجاً للمسيرة الناجحة للعنابي، حيث نعتزم مواصلة العمل لايجاد كل السبل للارتقاء أكثر بأداء منتخبنا قبل خوض غمار النسخة الأولى من بطولة كأس العالم والتي ستقام للمرة الاولى في الشرق الأوسط والعالم العربي».

