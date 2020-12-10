سؤال رياضي.. أتمنى أن أجد

محلية

نعم لدي سؤال لمن يهمه الامر او من يعنيه الامر.. وهو : هل الحكومة غيرت سياستها او استراتيجيتها (ان وجدت) بشأن عودة الحياة الى طبيعتها (المرحلة الخامسة) من غير ان تعلن عنها؟ سؤالي سيكون عن المجال الرياضي. لانني عندما اتابع التلفزيون او اكون قريباً من بعض الملاعب اجد اعداد الجماهير التي حضرت المباريات بأعداد اعلى من عددها قبل «كورونا» (وهذه بادرة خير لملاعبنا الخالية دائما). الا انني اجد ان الحكومة قد بدأت تميل للامر الواقع في التعايش الاجتماعي وما حدث في انتخابات مجلس الامة لهو اكبر دليل على ضعفنا في تطبيق اللوائح حكوميا...! فهل تم اخذ قرار من غير علمنا كرياضيين في هذا الشأن؟ لان بعض الاندية بدأت في تدريب فرقها على مختلف المستويات استعدادا (مبكراً) لعودة النشاط الرياضي بعد اسبوعين او عندما تبدأ الحكومة بتطعيم الناس بمصل كورونا..؟ وكما يقولون بأنها ستكون لكبار السن او ما فوق سن الثمانية عشرة سنة؟ اي ان من هم اقل من هذا السن لن تصيبهم الجائحة وهم بمأمن منها؟ اذا لماذا لا تعيدون النشاط الرياضي للاندية الرياضية؟ وسؤال اخر هو هل القبل بالفم والخشم التي حدثت في افراح الفائزين بالانتخابات معقمة؟ وسؤال اخير هل جمدتم الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي من المسؤوليات التي كلفتموه القيام بها لوقف البوس والاحضان في الدواوين والانتخابات والولائم التي كانت قبل وبعد الانتخابات؟ اسئلة كثيرة تحتاج الى من يجيب عليها رسميا هذه الايام لان الحكومة الجديدة الى تاريخ كتابة هذه المقالة لم تشكل؟ وللعلم ولنتعلم منهم (كالعادة) سمحت السلطات الانكليزية للجماهير بالعودة للملاعب بنسب متفاوتة كانت مبنية على مدى انتشار الفيروس في المدينة التي بها الاندية وحجم الاستاد وسهولة تطبيق التباعد بينهم.... الخ من الاسباب المقنعة لنا كجمهور رياضي... لذا اتمنى ان تكون الحكومة القادمة اكثر اقناعا في القرارات التي تخص الناس في مختلف اوجه الحياة اليومية والرياضية بشكل خاص لان الرياضة هي خط العلاج الاول لاي مرض... واذا ما تصدق... أسأل المختصين فقط..

والله من وراء القصد.

