القادسية أعاد النصر إلى أرض الواقع

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أعاد القادسية منافسه النصر الى أرض الواقع وألحق به الهزيمة الأولى في المسابقة بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد سجله النجم بدر المطوع بطريقة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء. وقلص الأصفر الفارق بينه وبين النصر المتصدر الى نقطة واحدة بعد أن رفع رصيده الى 22 نقطة.

ورغم أن فريق المدرب بابلو فرانكو تفوق على منافسه بهدف دون رد الا أنه سيطر تماماً على المباراة وسنحت امام لاعبيه فرص عدة لمضاعفة النتيجة وزيارة شباك حارس النصر سليمان ميرزا أكثر من مرة.

واستعاد القادسية توازنه بعد التعادل المخيب مع اليرموك 3-3 في الجولة الماضية وظهر بصورة جيدة مكنته من هزيمة متصدر الترتيب الأمر الذي طمأن جماهير الفريق بعد سلسلة العروض المتذبذبة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، لم يظهر النصر بالصورة المتوقعة والمستوى المأمول الذي خوّله لاعتلاء الصدارة في الجولات الأخيرة، ففريق المدرب الوطني أحمد عبدالكريم تراجع في مناطقه الدفاعية دون مبرر، وفشل في تشكيل خطورة على مرمى الأصفر، ولم ينجح في بناء الهجمات. صحيح أن الفريق افتقد أكثر من عنصر هام في مقدمتهم الأردني أحمد الرياحي الغائب بسبب بنود عقد اعارته من الأصفر الى العنابي، بالاضافة الى البحريني سيد ضياء الذي شارك في الشوط الثاني بعد عودته من الاصابة، الا أن النصر كان يجب أن يظهر بصورة أفضل خصوصاً أن صدارته لم تكن مهددة حتى وان خسر المباراة، وهو ما حدث فعلاً.

ولا شك أن المدرب عبدالكريم يدرك تماماً أن تصدره المسابقة في الفترة لا يعني بالضرورة قدرته على المنافسة عند انطلاق الدوري الممتاز، لأن هذا الأمر يحتاج المزيد من التركيز والاستفادة من الأداء الدفاعي القوي الذي قدمه العنابي في الفترة الماضية.

