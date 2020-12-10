الرياحي ضحية «الاتفاق الأدبي»

محلية

تعد حادثة غياب لاعب النصر احمد الرياحي عن المشاركة أمام فريقه السابق القادسية في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في دوري التصنيف الاولى من نوعها في ملاعبنا الكروية. فسبب الغياب وجود اتفاق بين ادارتي القادسية والنصر بألا يشارك اللاعب خلال مواجهات الفريقين، ولا شك ان مثل هذا الامر به هضم واضح لحق اللاعب احمد الرياحي، فمن غير المنطقي ان يكون التحكم بمصير اللاعب بهذا الشكل الذي ينافي المبادئ التي تسعى الاسرة الكروية على الصعيد العالمي الى تحقيقها من خلال تعديل لوائح الانتقالات وجعلها اكثر مرونة امام اللاعبين وتحديدا بعد قانون (بوسمان) الشهير عام 1995 والذي أجاز انتقال اللاعبين المنتهية عقودهم بشكل حر دون موافقة النادي، بالاضافة الى حرية انتقال اللاعب الاوروبي داخل دول الاتحاد الاوروبي واعتباره لاعباً محلياً.

وبما ان قانون بوسمان لا يتعلق بحالة الرياحي وانما هو اكثر شمولية من ناحية منح المزيد من الحرية امام اللاعبين. في حين يأتي اتفاق سواء كان ضمن بنود العقد او ادبي ما بين القادسية والنصر ليقف امام طموحات الرياحي فقط لأنه كان لاعباً في صفوف الاول ومن ثم لا يحق له اللعب امامه.

فمثل هذا يظهر اننا كأننا في زمن العبودية فهناك اتحادات وطنية عملت على الغائه مثلما قام به الاتحاد الاوروبي في حادثة الحارس تيبو كورتوا في مواجهة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا التي جمعت اتلتيكو مدريد الاسباني مع تشلسي في العام 2014، حيث اشارت تقارير اعلامية الى وجود بند وضعه تشلسي يمنع كورتوا المعار الى أتلتيكو من المشاركة أمام «البلو» ، لكن الاتحاد الاوروبي اكد وقتها أحقية اللاعب بالمشاركة، وهو عندما اقدم على هذا القرار فهذا ينطلق من حماية حقوق اللاعبين، بينما تعاملنا مع اللاعبين وكأنهم (قطعة) مملوكة للنادي لا يحق له ان يتصرف دون موافقتهم.

فمن غير المنطق انه في ظل تلك القوانين التي تحمي وتدافع عن حقوق اللاعبين يكون هناك اتفاقاً عبر الاعارة يقف اما طموحات احمد الرياحي ويحرم ناديه النصر من خدماته.

ولا يكفي هذا الاتفاق لاعفاء الناديين من المشاركة بحرمانه من ممارسة هوايته، فاذا كان القادسية يرى بالرياحي انه لاعباً مؤثراً وقد يلحق به الضرر، فكان الاجدر به المحافظة عليه ومنحه مستحقاته المالية المتأخرة بدلا من منعه من اللعب امامه.

