بداية قوية للأصفر والأبيض في «الطائرة»

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حقق القادسية انتصار مستحق على العربي 3-1 (23-25، 25-23، 25-18، 25-16)، أول من امس في الجولة الأفتتاحية لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي شهدت انطلاقة قوية لحامل اللقب الكويت بفوزه على الجهراء 3-0 (25-16، 27-25، 25-12).

وبهذه النتائج حقق القادسية والكويت أول نقطتين لهما في البطولة. وكان كاظمة والشباب التقيا في وقت متأخر مساء أمس في ختام الجولة.

في المباراة الاولى قدم القادسية عرض لافت بقيادة مدربه الجديد البحريني رضا علي الساعي الى اعادة الأصفر الى تحقيق الألقاب، فبعاد أن تمكن العربي من انهاء الشوط الأول لصالحه بصعوبة 25-23، رد عليه الأصفر التحية في الشوط الثانية وهزمة بالنتيجة ذاتها وبصعوبة بالغة.

ومنح تعديل النتيجة القادسية دفعة قوية فتسيد اللقاء بفضل تميز لاعبيه موسى بحروه في الاعداد، وسعد صالح وناصر دشتي وراشد عنبر في الضربات الساحقة الى جانب تميز المحترف البرازلي ديلما موريرا وليبرو الفريق ناصر عبدالصمد ليحقق الأصفر الفوز في الشوطين التاليين 25-18، و25-16 محققاً بداية قوية في البطولة.

وفي المباراة الثانية لم يجد الابيض صعوبة في انهاء الشوط الاول لصالحه 25-16، وتراجع أداء الفريق في الشوط الثاني وسط نشاط لاعبي الجهراء الذين قدموا أداء مميز لكن الأبيض تمكن من انهاء الشوط لصالحه 27-25، قبل أن يحسم اللقاء بالشوط الثالث 25-12.

