القادسية والقرين يواجهان الصليبخات وبرقان في «السلة»

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يخوض القادسية مواجهة سهلة أمام الصليبخات في 05:30 مساء ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية لدوري كرة السلة والتي تشهد لقاء قوياً يجمع برقان مع القرين في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر كاظمة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة يليه القرين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم القادسية 9 نقاط، وبرقان 8 نقاط، واليرموك 7 نقاط، وأخيراً الصليبخات 5 نقاط. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص. في المباراة الاولى التي تجمع القادسية مع الصليبخات، تبدو الامور تسير نحو الاصفر الذي يفوق منافسه فنياً لوجود عدة لاعبين مميزين في صفوفه يمثلون الخبرة مع الشباب أمثال عبدالله الصراف وفهاد السبيعي وعبدالله توفيق واحمد فالح وعمران نزير الى جانب ناصر الهجرس وعبدالمحسن مرتضى بقيادة المدرب الليتواني لوكاس مندوزا، فيما يحاول الصليبخات بقيادة مدربه الوطني الجديد خالد المسافر الذي استلم المهمة قبل يومين خلفاً للمصري هاني الديب مجاراة منافسه وتقديم مستوى لافت امام القادسية.

وفي المباراة الثانية التي تجمع برقان والقرين، فتتساوى بينهم الكفة لتقارب مستوى الفريقين ولا سيما أن مباراتهما في القسم الاول انتهت بفوز القرين بفارق سلة واحدة فقط.

