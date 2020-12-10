المطلوب إنشاء لجنة قيم بالمجلس

الاخيرة

أمام الأعضاء الأفاضل لمجلس الأمة الحالي كثير من الأمور التي ينتظرها المواطن المحب لبلده، وليس لمن يرى فيها كعكة يجب اقتسام خيراتها.

***

يحتاج المجلس في أيامه الأولى لإظهار أن محاربة الفساد التشريعي أمر يعمل، وليس قولاً يقال، ومن ذلك ضرورة أن نخلق «لجنة قيم» تحقق، وتحاسب، وتعاقب، وتفصل، وتحيل للنيابة كل عضو يبدأ بمحاولة الإثراء غير المشروع، حالنا حال جميع البرلمانات الأخرى في العالم، إنشاء اللجنة يظهر رغبة مخلصة بمحاربة الفساد... تجاهل أو رفض إنشاء اللجنة وما يتطلبه من تعديل اللائحة الداخلية كما حدث في السابق، يعني أن هناك فارقاً بين الشعارات المعلنة، وما تخفي النفوس، ومن ثم عودة لظاهرة تحول الديوانية إلى ديوان، والبيوت إلى قصور... وهذا من فضل... فسادي!

***

ونرجو بوجود هذا العدد غير المسبوق من الحقوقيين من الأعضاء الأفاضل ألا ينظر فقط بإلغاء التشريعات المقيدة للحريات، بل حتى في تعديل الدستور إلى الأفضل بعد 60 عاماً من التجربة، وظهور أوجه القصور في بعض مواده، كما أوصى بذلك الآباء المؤسسون له، حال دستورنا كحال جميع دساتير العالم الأخرى.

***

? آخر محطة: سامح الله من أعطى الدستور قدسية لم يطالب بها، من أسسوه، ومن ثم تسبب دون قصد بكل الأخطاء اللاحقة بالممارسة الديموقراطية الكويتية.

