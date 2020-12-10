الإمارات تدعو إلى مصالحة سعودية - تركية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكد سفير الامارات لدى واشنطن يوسف العتيبة حدوث تقدم في المصالحة الخليجية حسبما نقل عنه موقع وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية امس فيما اكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ان مصر «تثمن كثيرا» جهود الكويت التي تصب في اطار المصلحة العربية المشتركة.

وفي لقاء مع «معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية» قال العتيبة «أعتقد ان هناك تقدما بالتأكيد في المصالحة الخليجية اوعلى الأقل هناك مؤشرات على حدوث تقدم» لكنه اشار الى ان هناك الكثير من التعهدات التي ينبغي على الأطراف المختلفة الالتزام بها وأن هناك قرارات ينبغي على الحكومات اتخاذها لخفض التوتر. وأكد السفير الاماراتي انه «في حال تم الالتزام بهذه التعهدات فأعتقد انها ستكون واعدة، وستكون هناك فرصة لقيام عملية المصالحة».

وحول المؤشرات بشأن تحسن العلاقات بين تركيا والسعودية قال السفير الاماراتي لدى واشنطن «أعتقد انه يجب ان يكون هناك نوع من الفهم لما تبدو عليه تلك العلاقة». وأضاف «اذا تمكن البلدان من ايجاد طريقة للمصالحة، اعتقد ان ذلك سيفيد المنطقة، لقد اتيحت لي الفرصة للاطلاع على جميع استطلاعات الرأي التي اكدت ان شعوب المنطقة سئمت الصراع».

وتابع العتيبة «لقد سئم الناس من هذه المعارك. لقد سئم الناس من هذا الجدال، لذا اعتقد انه اذا كان بامكانهم ايجاد مساحة للتصالح، فعليهم البدء بذلك».

الى ذلك اكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وان مصر «تثمن كثيرا الجهود المشكورة التي تبذلها الكويت وسمو امير الكويت الشيخ نواف الاحمد والمغفور له سمو الأمير صباح الاحمد في الماضي، هي كلها جهود تصب في اطار المصلحة العربية المشتركة ودائما كانت مصر متفاعلة بايجابية معها»

وقال شكري ان بلاده على استعداد للتعامل بصورة ايجابية نحو كل ما يحقق التضامن العربي ويزيل التوترات، مؤكدا حدوث تطورات خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بجهود محاولة حل الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في مقابلة اجراها شكري على قناة «TEN» حيث قال «هناك تطور حدث خلال الأيام الماضية، بوجود اطار للتفاهم لحل القضايا التي ادت الى هذا الوضع ونحن دائما على استعداد للتعامل بايجابية في كل ما يحقق التضامن العربي ويزيل اي قدر من التوتر ولكن هذا يتطلب ايضا ان ما يتم بلورته من حيث الاتفاق يكون اتفاق شامل وأنه اتفاق يراعي كافة العوامل التي ادت الى هذه الأوضاع وأن يضمن لمصر ودول الرباعية ان يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ الخاصة بالعلاقات حتى ما بين الاخوة في عدم التدخل في شؤون الداخلية والعمل على مراعاة مصالح الشعوب وعدم محاولة زعزعة استقرارها وأن يكون المبدأ مبدأ العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول العربية من حيث الرعاية لمصالحها بشكل مشترك وعدم المساس بمستقبل واستقرار الشعوب».

