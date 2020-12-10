«كورونا» لم يوقف الاضطهاد.. 80 مليون لاجئ ونازح

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: تجاوز عدد اللاجئين والنازحين في العالم عتبة الثمانين مليونا في منتصف العام 2020 وهو مستوى قياسي، في خضم جائحة «كوفيد-19» على ما افادت الأمم المتحدة.

وأسف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان نشر امس ان يكون العالم وصل الى «هذا المنعطف القاتم» منبها من ان الوضع سيتفاقم «في حال لم يوقف قادة العالم الحروب». وأضاف «الأسرة الدولية عاجزة عن حفظ السلام» مشددا على ان انتقالات السكان القسرية تضاعفت خلال العقد الأخير.

وفي مطلع السنة، بلغ عدد الأشخاص الذين اضطروا الى مغادرة ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الانسان 79,5 مليونا وتجاوز هذا العدد 80 مليونا في منتصف 2020 على ما جاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويضم هذا العدد 45,7 مليون نازح داخليا و29,6 مليون لاجئ وأشخاصا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم فضلا عن 4,2 ملايين طالب لجوء.

وأوضح بيان المفوضية «النزاعات القائمة والجديدة فضلا عن فيروس «كورونا» المستجد كان لها تبعات مأسوية على حياتهم في العام 2020». ورغم النداء العاجل الذي اطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في مارس من اجل وقف اطلاق نار على مستوى العالم خلال الجائحة، تتواصل النزاعات والاضطهادات على ما تفيد المفوضية.

فتسبب العنف في سورية وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية وموزمبيق والصومال واليمن في عمليات نزوح ولجوء جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية.

وسجل هذا الميل ايضا في منطقة الساحل الوسطى في افريقيا حيث يتعرض المدنيون لعنف وحشي ولا سيما الاغتصاب والتصفيات الجسدية، بحسب المفوضية. وشدد التقرير ايضا على ان بعض الاجراءات المتخذة في اطار مكافحة وباء «كورونا» جعل من الصعب على اللاجئين التمتع بالأمن. وفي خضم الموجة الأولى من الجائحة في ابريل، اغلقت 168 دولة حدودها كليا او جزئيا ولم تستثن 90 دولة طالبي اللجوء من هذه الاجراءات.

ومنذ ذلك الحين وبفضل دعم المفوضية السامية وخبرتها اوجد 111 بلدا حلولا لضمان استمرار العمل بنظام طلبات اللجوء جزئيا او كليا مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة للجم انتشار الفيروس. ورغم هذه الاجراءات تراجعت طلبات اللجوء بالثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

