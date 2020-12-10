إدارة بايدن تحسم: سنعود إلى الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن، ان الادارة القادمة تريد اعادة ايران «الى الصندوق» من خلال الرجوع الى الاتفاق النووي واجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.

وفي المقابل ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015 كما قال سوليفان في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وسيحاول بايدن التراجع عن الضرر الذي يعتقد معسكره انه حدث عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018. وستؤدي العودة الى هذا الاتفاق والذي يعني رفع العقوبات عن طهران وتسهيل اموال بمليارات الدولارات لطهران، لتمهيد الطريق الى «مفاوضات متابعة» حول قضايا اوسع. وتحدث سوليفان، عن اصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء ومواجهة الخصوم والمنافسين العالميين مثل الصين. لكنه قال ان كل هذه الجهود ستستند الى سياسة محلية قوية تركز على العمال الأميركيين ليكونوا قادرين على المنافسة.

وقال سوليفان ان ادارة بايدن يمكن ان تساعد في البناء على العمل الذي قامت به ادارة ترمب في الخارج بمنطقة الشرق الأوسط. فقد اشاد الجمهوريون وبعض الديموقراطيين بالرئيس ترامب لمساعدته في التوسط في صفقة بين اسرائيل وبعض دول الخليج لتطبيع العلاقات الدبلوماسية. وأقر سوليفان بقيمة تلك الصفقة وقال ان ادارة بايدن تأمل في البناء عليها مضيفا «نأمل في تقوية وتعميق وتوسيع تطبيع العلاقات بين اسرائيل والدول العربية».

الى ذلك دعا سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي طهران الى عدم رفع السقف في ما يتعلق بالاتفاق النووي الايراني والتعامل بمسؤولية معه. وقال ئيابكوف ان هناك قوى محددة يهمها تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة بأيد ايرانية، مشيرا الى ضرورة زيادة فرص الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني في الوقت الحالي، الأمر الذي يتطلب اظهار ضبط النفس من قبل جميع الأطراف. كما كشف عن وجود اتصالات مكثفة بين الدول المعنية بهذا الاتفاق، ولم يستبعد عقد لقاء وزاري قبل نهاية العام الجاري على مستوى وزراء خارجية دول «5 + 1».

وفي طهران اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، امس استعداد بلاده للامتثال مجددا الى الاتفاق النووي اذا التزمت هذه الدول بتعهداتها. جاء ذلك خلال اجتماع لروحاني مع اعضاء بالحكومة في العاصمة طهران، بحسب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا». وتحدث الرئيس الايراني، عن امكانية ازالة اجهزة الطرد المركزي في ايران. وبحسب ما نقل الاعلام الايراني، قال روحاني: «يمكن ازالة اي اجهزة طرد مركزي يتم وضعها في منشآتنا النووية اذا التزامت الأطراف الأخرى بتعهداتها». وأضاف «الادارة الأميركية برئاسة ترامب بتصرفاته اضرت بثقة الآخرين بها، وأضرت باستقرار وأمن المنطقة والعالم».

