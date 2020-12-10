تمرد جمهوري «كاسح» ضد ترامب

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واشنطن - الوكالات: وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة متحدياً تهديد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب باستخدام «الفيتو» فيما رفضت المحكمة العليا دعوى قدمتها حملة ترامب لمنع التصديق على نتائج بنسلفانيا.

وقد حصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 من 430 صوتا في مجلس النواب وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي اصوات المجلس اللازمة لتجاوز «الفيتو» الرئاسي الذي لوح به الرئيس المنصرف. وقد صوت الجمهوريون بأغلبية ساحقة لصالح القرار، في تحد واضح لترامب. وفي وقت سابق كتب ترامب على تويتر «آمل ان يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون» حول ميزانية الدفاع «التي سأواجهها بفيتو». لكن هذا النداء لم يجد نفعا، فمن اصل 196 نائبا جمهوريا صوت 40 فقط ضد القرار. ولا يعرف ما اذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة اي «فيتو» محتمل من جانب ترامب. وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين لمدة اشهر بشأن زيادة 3% في اجور العاملين في طواقم الدفاع. ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية فالنص لا يتضمن الغاء المادة 230 التي تحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي والتي يتهمها ترامب بالانحياز ضده. وينتقد ترامب المشروع بأنه ينص على تغيير اسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الى المعسكر المؤيد للعبودية. كما يناقض المشروع توجه ترامب لخفض الوجود العسكري في المانيا. ويفرض على «البنتاغون» مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل اي خفض لتعداد الجيش الأميركي هناك الأمر الذي يعني ان اي انسحاب لا يمكن ان يحدث قبل تولي الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن السلطة. ويجب الآن ان يتم التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع ان تتم الموافقة عليه ايضا قبل ارساله الى الرئيس ترامب.

