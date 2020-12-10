طهران تعلن اعتقال متورطين في اغتيال فخري

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زادة طهران - الوكالات: أعلن مستشار رئيس البرلمان الايراني امير عبداللهيان انه تم اعتقال بعض المشاركين في اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة الشهر الماضي، متوعدا «بالرد قريبا». وقال مستشار رئيس البرلمان الايراني «لن يفلت من العدالة مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت اجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم». وأضاف للتلفزيون الايراني «تعرفنا على من امروا باغتيال فخري زاده وسيتم الرد عليهم قريبا». وأعلنت طهران في 27 من الشهر الماضي وفاة فخري زادة متأثرا بجروحه بعيد استهدافه من قبل «عناصر ارهابية» في مدينة ابسرد بمقاطعة دماوند (شرق طهران). وأفاد مراسل للتلفزيون الرسمي من المكان بأن شاحنة صغيرة على متنها متفجرات انفجرت امام سيارة العالم النووي، وأطلق مسلحون النار عليها. ووجه مسؤولون ايرانيون اصابع الاتهام لاسرائيل.