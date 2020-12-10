أميركا تعاقب سفير إيران لدى الحوثيين

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ان ادارة ترامب ادرجت سفير ايران لدى الحوثيين في اليمن، حسن ارلو، على قوائم العقوبات ووصفه بـ«ضابط الحرس الثوري» وكتب بومبيو في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «صنفت الولايات المتحدة الأميركية حسن ارلو، ضابط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وشخصا وجامعة تدعم عمليات التجنيد الخاصة بفيلق القدس». وتابع وزير الخارجية الأميركي في التغريدة نفسها قائلا: «دعم ايران للحوثيين يشعل الصراع في اليمن ويفاقم عدم الاستقرار في البلاد». وكانت قد اعلنت طهران في اكتوبر الماضي تعيين سفيرا لها لدى صنعاء، ما اثار استنكار الحكومة اليمنية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.