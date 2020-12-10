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عربيات ودوليات

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قلق أميركي بخصوص الحريات الدينية في فرنسا


أعرب مسؤول أميركي كبير عن «قلقه» حيال الحرية الدينية في فرنسا، إثر إجراءات اتخذتها باريس ضد التطرف الإسلامي بعد اعتداءات شهدتها البلاد أخيرا. وصرح موفد الولايات المتحدة للحرية الدينية سام براونباك للصحافيين «أنا قلق بالتأكيد حيال ما يجري في فرنسا». وأضاف «يمكن إجراء حوار بنّاء أعتقد أنه قد يكون مفيدا»، ولكن «حين يصبح القمع شديدا، فإن الوضع يمكن أن يتدهور». وتابع «من وجهة نظرنا أن دور الحكومة يكمن في حماية الحرية الدينية. لا يمكن للمرء أن يمارس ايمانه في شكل عنيف ولكن إذا مارس إيمانه في شكل سلمي فإنه يمارس حقه المشروع».


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