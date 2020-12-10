مصر: ملتزمون بمكافحة الفساد اتساقاً مع التعهدات الدولية

عربيات ودوليات

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، جددت مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها وإستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسؤولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم أخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.

وثمنت وزارة الخارجية المصرية، الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد في 2021، وكذلك الدور الذي تضطلع به الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي لا تدخر جهداً في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

