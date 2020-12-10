كاستيكس يؤكد حرص فرنسا على زيادة استثماراتها في مصر

عربيات ودوليات

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس في باريس مع جان كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبري، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والاثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

وأكد كاستيكس حرص الحكومة الفرنسية على زيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في جميع المجالات التنموية، خاصة مع الانجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي علي المستوي الداخلب والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض اهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.

