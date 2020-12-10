الاحتلال يبطش بأموات القدس.. والسعار الاستيطاني يخنق أحياءها

عربيات ودوليات

شغلت الهموم المحلية والصراع اليومي مع الاحتلال الاسرائيلي الحيز الاساس من اهتمامات الصحفة الفلسطينية الصادرة امس الاربعاء حيث تطرقت الى التأكيد الاوروبي بأن قطاع غزة جزء من فلسطين فيما تناولت صحيفة «الايام» خطورة الوضع الوبائي في فلسطيني بالتوازي مع حمى التوسع الاستيطاني في الاراضي المحتلة واعتداءات سلطات الاحتلال المنهجية والمتواصلة على «الاحياء والاموات» في القدس المحتلة.

وتعهد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف بالعمل على تمكين السلطة من الحصول على لقاح ضد فيروس «كورونا» وذلك بالرغم من صعوبة الأمر لافتا الى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية من أجل تحقيق هذا الأمر.

وأشار بورغسدورف الى أن زيارته ووفد سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي لدى السلطة، أمس، إلى القطاع استهدفت الاطلاع على مشاكل غزة وبحث تقديم الدعم، منوهاً بدعم الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية وسعيه الدؤوب لتحقيق الاستقلال الفلسطيني، مشدداً على أن «غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين وأن لسكان غزة الحق في الحصول على حياة كريمة».

وضع خطير

وتحت عنوان «وزيرة الصحة تحذر: الوضع الوبائي خطير جداً» كتبت صحيفة «الأيام» قائلة ان وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أكدت أن «الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا ويتجه نحو اللون الأحمر في عدد من المحافظات نظراً لارتفاع نسبة إيجابية الفحوص من مجمل العينات، ومن ناحية نسب إشغال الأسرة في المراكز المخصصة لعلاج «كورونا» أو المشافي، ومن ناحية المرضى الذين يحتاجون أجهزة تنفس اصطناعي» وذكرت الكيلة أن الحالة يمكن أن تتحول إلى الأحمر «الخطر الشديد» في حال كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي عالية، وهو وضع بات قريباً إذا ما استمرت الحالة الوبائية الحالية.

هجوم استيطاني

وفي خبر اخر ذكرت «الايام» تحت عنوان «الاحتلال يصادق على خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا و4 شوارع التفافية» ان اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اعتبرت أن مخطط وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، شمال مدينة القدس الشرقية، يلبي الشروط المطلوبة للمصادقة عليه. وأضافت «حددت لجنة التخطيط والبناء في المنطقة أن المخطط يلبي الشروط المطلوبة. هذا تقدم كبير في خطة واسعة لبناء 9000 وحدة».وتابعت: «يلقى المشروع معارضة دولية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً من الإدارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة، ولكن تخطط إسرائيل لتجاهل هذا النقد ودفع خطة البناء قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض».

حرب الزيتون

وفي سلفيت، أقدم مستوطنون على تقطيع 42 شجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية حجرية في أراضي قرية ياسوف، شرق المحافظة، المعروفة بأرض «المحاور» الواقعة بمحاذاة مستوطنة «رحاليم»، وتعود ملكيتها للمواطنَين رضا وراجح عطياني.

وفي الأغوار الشمالية، منعت قوات الاحتلال المزارعين من العمل داخل أراضيهم في قرية عاطوف، واستولت على جرافتين.

اضطهاد الموتى

الى ذلك دعا قادة «اتحاد منظمات جبل الهيكل» جمهور المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتحويل هذا الشتاء إلى «شتاء يهودي» فيه والبرنامج الذي أطلقه اتحاد منظمات الهيكل المتطرفة يتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي «الحانوكاه».

ودعت جماعات الهيكل المتطرفة إلى تكريس الاحتفال به بإشعال الشمعدانات والرقص ليلاً في ساحة الغزالي مقابل باب الأسباط، وإضاءة الشمع في باب العامود والرسومات المرسلة إلى الأسوار في باب الخليل وعلى طول أبواب وأسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني. وفي القدس ايضا قالت الصحيفة نقلا عن سكان المدينة المحتلة إنه «حتى الأموات لم يسلموا من بطش الاحتلال الإسرائيلي».

وأشاروا في هذا الصدد إلى الاعتداء الأخير لبلدية الاحتلال على المقبرة اليوسفية والذي سبقه اعتداء على مقبرة باب الرحمة ومن قبلها تدمير مقبرة مأمن الله.

وفند نشطاء ورجال قانون مزاعم بلدية الاحتلال بشأن مقبرة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية الملاصقة لسور البلدة القديمة قرب باب الأسباط. وقال المحامي حمزة قطينة «عجيب أمر هذا الاحتلال، ألا يحلو له إقامة المتنزهات إلا على رفات المسلمين وقبورهم؟ الأحياء لم يسلموا من هذا الاحتلال وبطشه وأيضاً الأموات الذين في قبورهم يلاحقهم هذا الاحتلال».

