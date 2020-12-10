الكويت تحتاج إلى اقتراض 33 مليار دولار مرحلة أولى

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ النهار، ان جهات دولية طالبت الكويت بسرعة حسم مصير قانون الدين العام لمعالجة العجز المالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع متزايد في الفوائد، على وقع التوصل للقاح كورونا، وحدوث انتعاش تدريجي في اسواق المال العالمية.

وقدرت المصادر الفوائد التي يمكن ان تدفعها الكويت في حال الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية حال ارتفاع معدلات الفادئة، بحدود مليار دولار، على مدى 30 عاماً.

وبينت ان الحكومة قد تلجأ في بداية الأمر الى اقتراض ما يقارب من 10 مليارات دينار(33 مليار دولار)، بواقع 5 مليارات من الداخل و5 مليارات من الخارج وذلك في حال مضي الحكومة في قرار الاقتراض من الخارج عبر الدين العام.

و تحتاج الحكومة الى اقتراض اجمالي يصل الى 20 مليار دينار ما يعادل 65 مليار دولار.

وارتأت المصادر ان الوصول الى طريق مسدود بين المجلس الأسبق والحكومة السابقة بشأن اقرار قانون الدين العام، افقد الكويت فرصة ضائعة بوصول اسعار الفائدة لمستويات متدنية للغاية، وأفقد الكويت ميزة التفاوض بشروط ميسرة.

وأوضحت ان الكويت بحاجة الى الاقتراض الخارجي، لسد العجز المزمن في الميزانية للعام المالي الحالي الذي من المتوقع بلوغه 14 مليار دينار (44 مليار دولار)، مع التراجع الحاد في اسعار النفط وارتفاع الكلفة التي تكبدها المال العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتستهدف الحكومة معالجة الثغرات التي حملها قانون الدين العام في صيغته السابقة، والعمل على طرحه بشكل مختلف يضمن حماية الأموال وعدم الافراط بالانفاق.

كما ان من بين المعالجات المقترحة كذلك قصر عمليات الاقتراض على السوق المحلي اي بالدينار، وليس اللجوء الى الأسواق العالمية والعملات الأجنبية، وهو ما من شأنه تقليل المخاطر.

ولفتت المصادر الى ان الحكومة اتخذت عدة خيارات لحصار فجوة العجز المتزايدة في الميزانية، ابرزها: قيام صندوق الاحتياطي العام ببيع اصوله الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والذي وفر سيولة قدرها 2.2 مليار دينار.

كما قامت الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة والذي بموجبه تم توفير قرابة 3.8 مليارات دينار للميزانية من احتياطي الأجيال القادمة وذلك خلال العامين الماليين 2018/2019 و2019/2020، مع قيام الحكومة بفلترة شاملة للمصروفات في ميزانية 2020/2021، عبر الزام الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة بالعمل على خفض مصروفاتها بواقع 20 بالمئة على الأقل.

جدير بالذكر ان البيانات المالية افصحت عن تحقيق الكويت عجز فعلي قدره ملياري دينار في 6 اشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020/2021، مع تراجع كبير في الايرادات النفطية المحصلة خلال تلك الفترة.

