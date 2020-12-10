بدءاً من 2021.. ضرائب بريطانيا غير مستردة

مال وأعمال

تغادر المملكة المتحدة، رسميا، الاتحاد الأوروبي، بداية العام المقبل 2021.وقالت تقارير اوروبية انه لم يعد موظفونا الذين يسافرون الى المملكة المتحدة ويشترون البضائع في الدولة مؤهلين لاسترداد الضرائب.

واضافت: لن يكون هناك ايضاً تسوق معفى من الضرائب في الموانئ الجوية او الرحلات البحرية اعتباراً من 1 يناير 2021.

فيما قالت صحيفة Financial Times انه عدم استرداد الضرائب قد يكون لها تأثير كبير على مبيعات السلع الفاخرة في المملكة المتحدة: وقالت شركة New West End، بناءً على حساباتها، ان هذه الخطوة ستحول مكافأة تسوق معفاة من الضرائب بقيمة 2.1 مليار جنيه استرليني من رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الى خسارة 3.5 مليارات جنيه استرليني في المبيعات المعفاة من الضرائب. وقالت الشركة: «هذه ضربة بقيمة 5.6 مليارات جنيه استرليني على الاقتصاد البريطاني حتى قبل حساب التأثير السلبي على الانفاق السياحي الدولي الأوسع، في وقت تتأرجح فيه تجارة التجزئة والسياحة في جميع انحاء المملكة المتحدة بالفعل». وتابعت «هذا القرار له آثار سلبية هائلة على صناعة السياحة في بريطانيا، حيث يضرب الفنادق والمطاعم والمعالم الثقافية في جميع انحاء المملكة المتحدة حيث يختار السائحون ذوو الانفاق المرتفع الذهاب الى باريس او روما او في الواقع اي دولة اوروبية اخرى غير المملكة المتحدة.

