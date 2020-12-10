ثلاث عربيات في قائمة أقوى نساء العالم

مال وأعمال

اعلنت مجلس فوربس عن قائمتها السنوية لاقوى نساء العالم، التي ضمت في هذا العالم ثلاث سيدات عربيات اثنتان من الامارات وواحدة من السعودية. وتعمل جميعهن في مناصب ادارية عليا في مجموعات اقتصادية مهمة في الشرق الاوسط، حيث تم اختيارهن بناء على انجازاتهن التي كان لها اثر مهم في المنطقة. وفيما يلي اقوى 3 نساء عربيات وفق قائمة فوربس:

رجاء القرق: في المرتبة 89 عالمياً: إماراتية الجنسية «65»، وهي المدير العام، ونائب رئيس مجلس ادارة لمجموعة عيسى صالح القرق، ورئيس مجلس سيدات اعمال دبي.

وتضم مجموعة عيسى صالح الاقتصادية 27 شركة تعمل في قطاعات مختلفة مثل البناء والصناعات التعدينية وغيرها من القطاعات، وكانت القرق قد انضمت للمجموعة في 1989. وهي عضو مجلس ادارة في غرفة تجارة وصناعة دبي، وهي اول اماراتية تم تعيينها في مجلس ادارة بنك «اتش اس بي سي» الشرق الاوسط. في 2018 اختارتها مجلة الخليج للاعمال من بين اكثر 100 شخصية عربية نفوذا، وهي من بين اقوى النساء في العالم في قائمة فوربس منذ 2015.

ودرست القرق الادب الانكليزي في 1977 في جامعة الكويت.

رينوكا جاجتياني: في المرتبة 98 عالميا: تحمل الجنسية الاماراتية، كرئيسة تنفيذية لمجموعة لاند مارك التي اسسها زوجها ميكي جاجتياني، وعلى مدار 20 عاما تمكنت من توسعة اعمال المجموعة في العديد من الدول.

رانيا النشار: في المرتبة 99 عالميا: هي اول امرأة سعودية تستلم منصب رئيسة تنفيذية للبنك التجاري السعودي «سامبا» الذي يعتبر ثالث اكبر بنك من حيث الاصول.

اختيرت اكثر من مرة ضمن قائمة اكثر النساء تأثيرا في العالم، وهي ضمن النساء العشرة الاكثر نفوذا في الشرق الاوسط فوربس.

درست النشار علوم الحاسوب في جامعة الملك سعود ومن ثم درست ادارة الاعمال في جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة وحاصلة على شهادة في الحوكمة من كلية ادارة الاعمال بجامعة جورج واشنطن.

