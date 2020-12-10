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هبوط الذهب مع بدء عمل اللقاح


تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1858.80 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1875.07 دولاراً أمس بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 في المئة إلى 1864 دولارا. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.1% إلى 24.28 دولاراً بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1026.36 دولاراً وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2307.09 دولارات.


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