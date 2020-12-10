آمال اللقاح تقفز بالنفط

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط ليقلص الخام خسائر تكبدها في وقت سابق، وسط أنباء إيجابية عن لقاحات «كوفيد-19» عززت آمال المستثمرين بتعافي الطلب على الوقود مما طغى على القلق إزاء قفزة غير متوقعة لمخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 11 سنتا ما يعادل 0.2% إلى 48.95 دولاراً للبرميل ، بعد أن كسب خمسة سنتات أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات ما يوازي 0.2% إلى 45.69 دولاراً بعدما فقد 16 سنتا.

وذكر معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات الخام والبنزين والمشتقات سجلت زيادة كبيرة الشهر الماضي وقفز مخزون الخام 1.14 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.42 مليون برميل.

وقال كبير المحللين في صنوارد تريدينغ تشيوكي تشن «تنامي المخزونات الأميركية يثير حذر المستثمرين ويحفزهم لتصفية مراكز دائنة قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة».

