loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شركة طيران عالمية توفر اختبار «كورونا» منزلياً


ستبدأ شركة الخطوط الجوية الأميركية «أميركان أيرلاينز»، تقديم اختبارات «كوفيد-19»، في المنزل بقيمة 129 دولارا للمسافرين، وهي نتائج يمكن أن تساعدهم في تجنب الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين. وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، وهذه المبادرة التي بدأت امس الاربعاء للمسافرين هي الأحدث من شركات الطيران في محاولة لتشجيع الحجوزات. ومما يضاعف الركود الناجم عن الفيروس في السفر الجوي متطلبات الحجر الصحي في الخارج وداخل الولايات المتحدة. وقالت أميركان أيرلاينز، إن خطة الاختبار هي الأولى من شركة طيران أميركية تركز على السفر الداخلي. وتوصي LetsGetChecked، الشركة التي تقدم الاختبارات، بأن يطلب المسافرون اختباراتهم قبل خمسة أيام على الأقل من رحلتهم. خاصةً العملاء الذين حجزوا في أي من الولايات التي تطلب من المسافرين القادمين للحجر الصحي، بما في ذلك نيويورك وماريلاند وماساتشوستس، إجراء اختبار مسحة الأنف في المنزل. وقالت الشركة إنه بمجرد استلام الاختبار، من المتوقع أن تظهر النتائج في غضون 48 ساعة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة