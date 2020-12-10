«المركزي»: 1.7 مليار دينار فائض ميزان المدفوعات

مال وأعمال

سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثاني لعام 2020 فائضًا بلغت قيمته نحو 1734.6 مليون دينار نتيجة التطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، ، مقابل فائضٍ بلغت قيمته نحو 91.3 مليون دينار خلال الربع السابق.

ووفق البيانات الأولية الصادرة عن ميزان المدفوعات للربع الثاني ، فإن حساب الخدمات ، صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية ، انخفاضًا في قيمة العجز خلال الربع الثاني من عام 2020 بما قيمته 1293.4 مليون دينار وبنسبة 78.5 في المئة ليصل إلى نحو 354.9 مليون دينار مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 1648.2 مليون دينار خلال الربع السابق.

وأشارت الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقًا ماليًا صافيًا إلى الخارج بلغ 748 مليون دينار خلال الربع الثاني لعام 2020، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الداخل بلغ نحو 679.4 مليون دينار خلال الربع السابق.

وأظهرت البيانات تسجيل الحساب الجاري فائضًا خلال الربع الثاني من عام 2020 بلغ نحو 108.3 ملايين دينار، مقابل فائض بلغ نحو 220.3 مليون دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 112.0 مليون دينار ونسبته 50.8%.

ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بقيمة بلغت نحو 2269.3 مليون دينار وبنسبة 37.4% مقارنةً بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 2157.3 مليون دينار وبنسبة 36.9% مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى.

كما تُظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الثاني لعام 2020 بنحو 1681.1 مليون دينار أو ما نسبته 84.1% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 318.6 مليون دينار، مقابل نحو 2000.4 مليون دينار خلال الربع السابق.

وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا خلال الربع الثاني لعام 2020 بلغت قيمته نحو 247.4 مليون دينار، مقارنةً بعجزٍ بلغت قيمته نحو 87.7 مليون دينار خلال الربع السابق له.

