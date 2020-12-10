«برقان» طرح سندات ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار

مال وأعمال

أعلن بنك برقان، عن نجاحه في طرح أوراق مالية ثانوية رأس مالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات) بقيمة 500 مليون دولار في أسواق رأس مال الدين الدولية. ونظرا لهيكل استحقاق هذه السندات المستحقة بعد احدى عشر سنة والقابلة للاسترداد بعد ستة سنوات من تاريخ اصدارها، يعد هذا الطرح الأول من نوعه يتم اصداره من قبل مصدر من أحد دول مجلس التعاون الخليجي. وتتفق هذه السندات مع الهيكل التنظيمي لبازل 3 الذي تبناه بنك الكويت المركزي.

وجاءت الصفقة بعد مكالمات مع مؤسسات استثمارية عالمية من أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط. وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل المستثمرين من حول العالم، ما يعكس ثقتهم باستراتيجية البنك وأدائه الائتماني وتصنيف السندات A- من قبل شركة «فيتش» (Fitch). إذ شهد سجل الطلبات زخمًا قويًا بمشاركة أكثر من 160 مستثمر، بحجم 2 مليار دولار (باستثناء مساهمات مديري الإصدار)، وهو ما يمثل 4 أضعاف قيمة السندات. وسمح ذلك للبنك أن يطرح السندات بسعر كوبون 2?75% سنويا، وبهامش 222?9 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية لمدة ست سنوات.

وبسبب الطلب من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة، تم تخصيص السندات للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (23%)، وأسيا (23%)، وأوروبا (48%) والحسابات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية (6%). كما كان التخصيص لأنواع الحسابات المختلفة متوازنا بين البنوك والبنوك الخاصة (19%)، ومديري الصناديق (76%)، وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات الحكومية (5%).

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل: «إن نجاح هذه الصفقة يبرز ثقة المستثمرين في مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية وتوجهات البنك الاستراتيجية. ونود أن نشكر بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على دعمهما لهذه الصفقة غير المسبوقة من حيث هيكل استحقاقها».

وعلق نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، مسعود حيات قائلاً: «حاز الطرح على اهتمام واقبال من المستثمرين لأسباب عدة أهمها استراتيجية البنك السليمة، ومقوماته الائتمانية القوية، وتصنيف السندات A- من قبل الشركة العالمية لتصنيف الائتمان «فيتش» (Fitch).

من جانبه، قال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت رائد الهقهق اننا سعداء بإتمام صفقة تعد الأولى من نوعها من قبل مصدر من دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق رأس مال الدين. كان الدعم المقدم من قبل مستشاري البنك سبب جوهري لنجاح الصفقة».

وعمل كل من سيتي بنك (Citi) وستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank) كمنسقين دوليين للطرح، وكل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) و ستي بنك (Citi) والإمارات دبي الوطني كابيتال (Emirates NBD Capital) وبنك أبوظبي الأول (First Abu Dhabi Bank) وإتش إس بي سي (HSBC) وجي بي مورجان (JP Morgan) وشركة كامكو للاستثمار(KAMCO Invest) وبنك ميزوهو (Mizuhu Securities) وأم يو أف جي (MUFG) وشركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) وستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank) كمديرين مشتركين للصفقة.

