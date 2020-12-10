«الدراسات المصرفية»: 7 استراتيجيات لخلق قوى عاملة مميزة

مال وأعمال

صرح مدير عام معهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي ، بأن المعهد قد استضاف المحاضر العالمي أدريان جوستيك، المحاضر رقم 3 عالمياً في مجال الثقافة المؤسسية والمصنف ضمن العشرة الأوائل عالمياً في مجال القيادة، حيث عقد أدريان حلقة نقاشية عن بُعد بعنوان «بناء ثقافة الأداء العالي: 7 استراتيجيات لخلق قوى عاملة مُتفاعلة، ومُتمكنة، ومُحفَزة». يأتي انعقاد هذه الحلقة النقاشية ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي يقوم معهد الدراسات المصرفية بتنفيذها عن بُعد تلبية لرغبة واحتياجات عملاؤه، واستمراراً لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي أعدها المعهد في ظل الظروف الصحية الإستثنائية في البلاد وفي العالم بسبب جائحة كورونا – كوفيد 19.

عُقدت هذه الحلقة يوم 8 ديسمبر 2020، بمشاركة نخبة من العاملين في القطاع المصرفي تضم: بيت التمويل الكويتي، وبتك الخليج، وبنك الكويت الوطني، وبنك الكويت المركزي، وبنك بوبيان، وبنك برقان، والبنك التجاري ، وبنك وربة، والبنك الصناعي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت.

كما شارك في حضور هذه الحلقة مجموعة من العاملين في قطاعات مُختلفة مثل: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان المحاسبة، وشركة نفط الكويت KOC، وشركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net.

والجدير بالذكر أن أدريان جوستيك يعمل مع كبرى المؤسسات في العالم، وذلك من أجل تطوير القدرات القيادية والمهارات الإدارية للعديد من المديرين التنفيذيين بها، ويعتمد في عمله على العديد من الأبحاث والدراسات التي أجريت على أكثر من مليون موظف.

وأشار الرفاعي إلى أن هذه الحلقة النقاشية تُعتبر من الأنشطة المهمة التي سيعقدها المعهد خلال هذا العام، مُستخدماً آلية التعليم والتدريب عن بُعد، وقام بتقديم تلك الحلقة أحد أفضل المحاضرين في العالم، حيث تم مناقشة مواضيع هامة في عالم الإدارة الحديثة مثل: بناء الثقافة المؤسسية السليمة، والتي تعتمد وبالدرجة الأولى على بناء قوة عاملة مُتمكنة ومحفزة راغبة في العمل وتتطلع لتحقيق نتائج غير عادية، كما تمت مناقشة أهم الأساليب الواجب اتباعها لقيادة فرق عمل تمتاز بالأداء العالي، والعمل باستمرار على تحفيز هذه الفرق وخلق روح المنافسة بينهم، بما يخلق توافق حقيقي مع احتياجات العملاء. كما تم مناقشة أهمية القيادة بامتنان، لتحقيق وخلق بيئة عمل إيجابية. وقد قام أدريان جوستيك باستضافة المحاضر العالمي شيستر إلتون في هذ الحلقة وتمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي أثرت محتوى هذه الحلقة، وكانت مُشاركة شيستر في هذه الحلقة أحد أهم الإضافات القيمة التي أضافت الكثير إلى موضوع الحلقة، وتركت انطباعاً إيجابياً لدى الحضور.

والجدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية استضاف خلال الأعوام الماضية أشهر المحاضرين العالميين، الذين عقدوا عدداً من المحاضرات وورش العمل، شارك فيها نخبة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، والمؤسسات الاستثمارية والعقارية، بالإضافة لقطاعات أخرى كالخدمات والنفط والتدريب والتعليم، وكذلك مشاركين من وزارات الدولة المختلفة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

