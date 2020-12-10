«الأحمر» يسيطر على البورصة والخسائر 54 مليون دينار

مال وأعمال

سيطر اللون الاحمر على البورصة وسط عمليات بيع جماعي على الاسهم الصغيرة التي شهدت عمليات شراء في آخر جلستين وذلك في اطار العمليات المضاربية التي التي شهدها السوق الرئيسي والتي اطاحت بالمؤشرات خلال جلسة الامس وسط توقعات باستمرار حالة التباين على المؤشرات في الجلسات المقبلة مع ترقب نتائج الربع الاخير لعام 2020 بالاضافة الى انتظار الاعلان عن بدء اعطاء اللقاحات لفيروس «كورونا « في الكويت وأنهت مؤشرات البورصة جلسة أمس على تراجع جماعي، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.16 في المئة، وبنحو 9.2 نقاط لينخفض من 5558.2 نقطة إلى 5549.01 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأول بمعدل 0.2 في المئة وبنحو 12.3 نقطة لينخفض من 6113.92 نقطة إلى 6101.6 نقطة. كما سجل المؤشر الرئيسي تراجع بنحو 0.06 في المئة وبنحو 2.8 نقطة من 4459.2 نقطة إلى 4456.35 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بـ 8.5 نقاط وبنسبة 0.18 في المئة ليرتفع من 4584.6 نقطة إلى4593.11 نقطة.

وحققت القيمة السوقية للبورصة تراجعاً بنحو 0.16 في المئة وبقيمة 54 مليون دينار من 32.308 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، إلى 32.254 مليار دينار في جلسة أمس، كما تراجعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 48 مليون دينار وبنسبة 0.2 في المئة من 23.932 مليار دينار إلى 23.884 مليار دينار، في المقابل زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.07 في المئة وبقيمة 6 ملايين دينار لتستقر عند مستوى 8.369 مليار دينار.

وحققت السيولة تراجعاً بنحو 11.3 في المئة لتصل إلى 42.5 مليون دينار مقابل 47.96 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، كما هبطت أحجام التداول بواقع 30.2 في المئة لتصل إلى 257.7 مليون سهم مقابل 369.1 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات هبوطاً أمس بصدارة المنافع بتراجع نسبته 2.54 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.22 في المئة. على صعيد الأسهم، تصدر «بريق» القائمة الخضراء لليوم الثاني على التوالي بنمو نسبته 19.08 في المئة، فيما تصدر سهم «تحصيلات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.05 في المئة. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.33 مليون دينار ليستقر السهم عند الإقفال عند سعر 680 فلساً، بينما تصدر سهم «أعيان للإجارة» نشاط الكميات بأحجام بلغت 22.77 مليون سهم متراجعاً بنسبة 0.82 في المئة.

