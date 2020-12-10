مبرد باعت كامل حصتها في «باتك»

مال وأعمال

كشفت شركة مبرد القابضة عن ابرام اتفاق لبيع كامل حصة ملكيتها في شركة باتك للصناعة ذ.م. م. (شركة تابعة) باجمالي مبلغ وقدره 1?7 مليون دينار متضمناً سداد ذمم الشركة الأم طرف الشركة التابعة، وجار العمل حالياً على استكمال الاجراءات اللازمة لاتمام الاتفاق.

وعن اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة اوضحت انه سيتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة استثمار في شركة تابعة مصنفة كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع بمبلغ 44?745 ديناراً.

واعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة التابعة المستبعدة كموجودات ومطلوبات متعلقة بعمليات غير مستمرة لحين اتمام عمليات نقل الملكية لدى الجهات الرسمية.

