«التجارة» أصدرت 1356 ترخيصاً في نوفمبر الماضي

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن اصدار 1356 ترخيصا لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة خلال نوفمبر الماضي، حيث أصدرت تراخيص لـ 32 شركة حرة متناهية الصغر، و56 للمركبات المتنقلة، و1292 لشركات الأشخاص. وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي، أنها اعتمدت 70 طلبا من طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، فيما رفضت 103، مبينة أنه جار تأسيس 47، وتم تأسيس 20، لافتة الى اصدار تراخيص لـ32 شركة حرة متناهية الصغر، وتلقي 56 طلبا للترخيص، وجرى اصدار 32 ترخيصا منها، وجار اصدار 24 أخرى.

وعن المركبات المتنقلة أوضحت الوزارة أن اجمالي طلبات التأسيس المسجلة في نوفمبر الماضي، بلغ 407 طلبات اعتمدت منها 248 طلبا، وذكرت أن الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 253، جار تأسيس 210 منها، وتم تأسيس 35، فيما ألغي 8.

وأشارت الى تلقي 114 طلبا للترخيص لمركبات متنقلة أصدرت منها 56 ترخيصا، وجار اصدار الـ 58 الأخرى.

وحول شركات الأشخاص، أعلنت الوزارة تلقيها 3766 طلبا للتأسيس، اعتمدت منها 2350 طلبا.

وأوضحت ان الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 2350، منها شركات جار تأسيسها 1533، وشركات تم تأسيسها 617 وملغى 200، مشيرة الى أن طلبات الترخيص المقدمة بلغ عددها 2270، المصدرة منها 1292، وجار اصدار 624.

