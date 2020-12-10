«الوسطاء» اختتم أولى دوراته التدريبية للمنتسبين الجدد

مال وأعمال

اختتم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار فعاليات أولى دوراته التدريبية التي أقامها للوسطاء المبتدئين، وذلك بمشاركة 24 وسيطاً عقارياً.

وتعتبر هذه الدورة احدى الشروط الاساسية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة للوسطاء الجدد الراغبين في اصدار رخص عقارية جديدة، حيث أصدرت «التجارة» أخيراً قرارا وزارياً حمل رقم 164 بشأن تنظيم مهنة السمسرة تضمن شرط اجتياز برنامج تدريبي لكل من يرغب في الحصول على رخصة عقارية. وحملت الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عنوان «مبادئ الوساطة العقارية»، وقدمها نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر بمشاركة امين سر الاتحاد رياض الشرهان وعضو مجلس الادارة مبارك المانع.

وتخلل الدورة العديد من النقاشات والمشاركات البناءة، كما لاقت اقبالا كبيرا من المشاركين الراغبين في الدخول الى هذه المهنة.

