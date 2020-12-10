معيط: الإصلاح التنموي منح القوة للاقتصاد المصري

اقتصاد مصر

استعرض د. محمد معيط، وزير المالية، في لقائه بالسفير الأرجنتيني بمصر، إدواردو أنطونيو فاريلا، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، التي حظيت بدعم قوى من القيادة السياسية والشعب، ومنحت الاقتصاد القومي قدرا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص أزمة «كورونا»، وتخفيف حدتها، معربا عن تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الأرجنتين في مختلف المجالات.

أضاف معيط أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتفظت بتصنيفها الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى فيتش، وموديز، وستاندر آند بورز.

أضاف أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.

من ناحية أخرى قالت وكالة فيتش: «ربما يظل القطاع المصرفي المصري عرضة لمخاطر متوسطة الأجل، كما من المتوقع استمرار ارتفاع المخاطر المتعلقة بالبيئة التشغيلية للبنوك».

وأشارت فيتش في أحدث تقاريرها عن التصنيف الائتماني لبنك مصر، إلى أنه على الرغم من ذلك، لا تزال تتبنى وجهة نظر تقلل من المخاطر قصيرة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالتمويل بالعملات الأجنبية والسيولة مع انحسار آثار الجائحة.

ومع وضع هذا بالاعتبار، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك مصر عند «+B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف ذاته الذي سبق ومنحته فيتش للديون السيادية لمصر.

وأكدت الوكالة أن البنوك المصرية تتمتع الآن بمراكز سيولة مستقرة بعد أن تجاوزت صدمة نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج في الفترة ما بين مارس وأبريل، حين سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات خوفاً من التقلبات الناجمة عن الوباء.

لكن هذه التدفقات سرعان ما عادت في مايو، لتقفز استثمارات المحافظ الأجنبية في منتصف أكتوبر بأكثر من الضعف لتسجل 21.1 مليار دولار. ولا يزال هذا الرقم آخذاً في الارتفاع خلال نوفمبر، إذ وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 23 مليار دولار بنهاية الشهر، وهو ما أشار إليه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من نجاح البنوك المصرية في تجاوز تلك العاصفة القصيرة، لا تزال توقعات ما بعد «كوفيد-19» غير واضحة.

ونوهت بأن بنك مصر الذي يستحوذ على 17% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد و19% من إجمالي الودائع، يعكس مشكلات أكبر داخل القطاع المصرفي المصري.

