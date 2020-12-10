توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30 %

اقتصاد مصر

شهد القطاع العقاري في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، جدلاً واسعاً، في ظل القرارات الحكومية لوقف البناء العشوائي، والتي بدأت بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مروراً بإلزام الحكومة المصرية لأصحاب العقارات والوحدات السكنية المخالفة في جميع المحافظات بالتصالح، حتى إصدار قرار أخيراً باستئناف حركة البناء مرة أخرى لمن لديه رخصة سارية بـ 4 أدوار فقط، والإعلان عن مسودة اشتراطات جديدة للبناء ستدخل حيز التنفيذ قريباً بجميع المحافظات والتي حددت الارتفاعات بـأغلب المحافظات المصرية بـ 13 متراً فقط أي بناء 4 أدوار فقط .

وتوقع خبراء عقاريون، ارتفاع أسعار العقارات بنسب ستصل إلى 30 بالمائة خلال الفترة المقبلة، نتيجة الاشتراطات الجديدة التي تأتي أبرزها عدم السماح بأكثر من 4 أدوار في معظم المناطق والمحافظات المصرية، وهى ما يعني ارتفاع كلفة الوحدة السكنية سواء التي يتم الانتهاء من إنشائها حالياً، أو التي سيبدأ تنفيذها خلال الأشهر المقبلة بالاشتراطات الجديدة، موضحين أن أسعار الأراضي من المقرر أن تشهد انخفاضاً في الأسعار خاصة أن العمارات السكنية التي بيعت خلال الفترة الماضية كانت لا تقل عن 10 أدوار وبمساحات كبيرة في الوحدات وهو ما كان يرفع سعر الأراضي أخيراً، مشددين على أن الأراضي التي ستباع حالياً أو خلال الفترة القليلة المقبلة ستشهد انخفاضاً، لأن رخص البناء التي ستصدر ستكون 4 أدوار فقط، وهو ما سيجعل هامش ربح الشركات العقارية قليل نتيجة قلة الأدوار والوحدات السكنية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، في تصريحات صحافية أن الحكومة المصرية لن تسمح مرة أخرى ببناء عقار أو وحدة سكنية مخالفة مرة أخرى في مصر وأنه سيتم التعامل بحزم وقوة مع أية تعديات بناء، موضحاً أن الاشتراطات البنائية ستنفذ على الجميع، وأن قرار استئناف البناء الذي صدر أخيراً، يشمل من صدر لهم رخصة بناء سارية حتى 4 أدوار فقط. وقال المثمن العقاري م. علاء مبروك،إن القطاع العقاري شهد حالة من الارتباك خاصة مع قرار وقف البناء لمدة 6 أشهور منذ مايو الماضي، وهو الوقت الذي شهد ذروة فيروس كورونا، موضحاً أن قرار الحكومة المصرية إلزام جميع ملاك العقارات والواحدات السكنية المخالفة بالتصالح،أوقف حركة البيع.

