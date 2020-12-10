الإفراج عن سيارات بقيمة 5.7 مليارات جنيه خلال نوفمبر

اقتصاد مصر

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، المصرية أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الثالث والعشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 5.717 مليارات جنيه، تم تحصيل 1.861 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وأضاف نجم في بيان أن عددًا كبيرا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 1.931 مليار جنيه.

وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 1316 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارا زراعيا بقيمة 739 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل 161 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضاً من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 51 مليون جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 721 رسالة قطع غيار سيارات خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 676 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة 119 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 27 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم وغرامات أخرى خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 280 مليون جنيه.

