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صاحب السمو تلقى برقية تهنئة من ولي العهد البحريني


تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، مشيدا سموه بعراقة المسيرة البرلمانية في دولة الكويت ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.
هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه آل خليفة من فيض المشاعر الطيبة بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.


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