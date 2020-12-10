الصالح: الإشادة السامية وسام على صدورنا

وطن النهار

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ردا على برقية الشكر والثناء والإشادة من سموه بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الأمنية في (الداخلية) من أجل نجاح سير العملية الانتخابية (أمة 2020).

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان ان الوزير الصالح تقدم «ببالغ الشكر وعظيم الامتنان» لسموه قائلا «تلقيت وجميع منتسبي وزارة الداخلية من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين إشادة وثناء سموكم بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية من أجل نجاح سير العملية الانتخابية وأداء الناخبين والناخبات واجبهم الوطني بكل سهولة ويسر وشفافية».

وأكد الوزير الصالح أنه «ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا توفيق الله ثم التعاون المتميز والمثمر من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين».

وتابع «معربين لسموكم عن اعتزازنا بإشادتكم الأبوية السامية فهي وسام على صدورنا ودافع لمزيد من العطاء مؤكدين لسموكم حرص أبنائك وبناتك على بذل كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين حفظ الله سموكم وكلأكم بعنايته وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة».

وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح برقية شكر وتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ردا على برقية الشكر والتقدير على ما بذله رجال الأمن من جهود حثيثة في تهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر في انتخابات مجلس الأمة 2020.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحافي ان الوزير الصالح «تقدم ببرقيته ببالغ الشكر وعظيم الامتنان» قائلا «تلقيت وجميع منتسبي وزارة الداخلية من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين إشادة وثناء سموكم بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية من أجل نجاح سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة وما كان هذا النجاح ليتحقق لولا توفيق الله ثم التعاون المتميز والمثمر من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين».

وتابع «معربين لسموكم عن اعتزازنا بكل ما حملته رسالتكم من إشادة وتقدير مؤكدين لسموكم حرصنا على بذل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة سائلين العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد وسموكم الكريم».

وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح برقية شكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على إشادة سموه بدور رجال الشرطة من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد في إنجاح العرس الديموقراطي (أمة 2020).

وافادت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحافي ان الوزير الصالح قال في برقيته «يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التحيات مقرونة بأطيب التمنيات ونسأله عز شأنه أن يفيء على سموكم بموفور الصحة وتمام العافية ويكلأكم بعنايته ورعايته». وذكر الوزير الصالح انه تلقى وجميع منتسبي وزارة الداخلية من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ببالغ الشكر والامتنان «إشادة وثناء سموكم بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الأمنية في الوزارة من أجل نجاح سير العملية الانتخابية وأداء الناخبين والناخبات واجبهم الوطني بكل يسر وشفافية وما كان هذا النجاح ليتحقق لولا توفيق الله ثم التعاون المتميز والمثمر من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين».

وتابع «مؤكدين لسموكم حرص أبنائك وبناتك على بذل كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين مسترشدين ومستنيرين بالتوجيهات السديدة والحكيمة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسموكم».

