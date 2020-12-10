النهام كرم فريق عمل تحسين الأداء في «الخدمات المساندة»

وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بمكتبه بوزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء خالد عبد الله الديين ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء ماجد يوسف الماجد بتكريم فريق عمل تحسين الأداء التابع لقطاع الخدمات المساندة وذلك لتقديمهم برنامج يتضمن خطط مستقبلية نحو تقديم الإسناد وتعزيز الدعم لكل القطاعات الأمنية والإدارية والفنية في وزارة الداخلية وتحقيق التعاون المشترك بينهم، بالإضافة إلى وضع آليه عمل وتواصل للعلاقات مع الاجهزة المختلفة في البلاد.

ونقل إليهم النهام تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس خالد الصالح، معربا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل فريق العمل، وان الإنجازات التي تحققت جاءت من جهودهم وكفاءتهم بالعمل، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الصالح العام.

