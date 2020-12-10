الجارالله بحث وسفيرا مالطا والبرازيل المستجدات

وطن النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس الأربعاء مع سفير جمهورية مالطا لدى الكويت السفير رايموند سارسيرو بمناسبة استلام مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. واجتمع الجارالله مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الكويت السفير نورتون دياندرادي ميلو رابيستا وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله حيث عبر نائب وزير الخارجية عن تمنياته للسفير بالتوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.

حضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر .

