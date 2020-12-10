مدير عام التحقيقات التقى رئيس وأعضاء جمعية المحامين

وطن النهار

اجتمع مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالإنابة في وزارة الداخلية جمال الريش بحضور نائب المدير العام لشؤون الادعاء العام اللواء حقوقي د. أسعد الرويح أمس مع رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية حيث تناول الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة واستمع مدير عام التحقيقات إلى بعض الملاحظات التي تتعلق بتبسيط الإجراءات أثناء مباشرة المحامين لقضايا الجنح حيث وعد بالعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجههم بما يتوافق مع قانون الإجراءات الجزائية كما أكد استمرار تلك اللقاءات التي تسهم في زيادة التعاون بين الجانبين.

من جهته أعرب رئيس جمعية المحامين شريان الشريان عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لما تقدمه من جهود واضحة للتسهيل على المحامين مثمنا التعاون مع الجمعية من أجل المصلحة العامة للجميع.

حضر الاجتماع من الإدارة العامة للتحقيقات مدير إدارة المكتب الفني «مدعي عام» عثمان البلوشي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية العميد حقوقي أحمد سعود العازمي، والعقيد محقق علي الجطيلي، ومن جمعية المحامين نائب رئيس لجنة القبول المحامي خالد السويفان، وعضو لجنة القبول المحامي زايد الجميعة، وعضو لجنة تذليل العقبات المشتركة بين جمعية المحامين الكويتية والإدارة العامة للتحقيقات المحامي خلف الفضوه.

