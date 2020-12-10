40 نائباً رشّحوا الحميدي رئيساً لمجلس الأمة

وطن النهار

حسم النواب المجتمعون امس في ديوانية النائب د.عبد الكريم الكندري اختيارهم في انتخابات رئاسة مجلس الأمة بتزكية النائب بدر الحميدي لخوضها بتأييد مباشر من 37 نائبا حضروا الاجتماع بالاضافة الى انضمام ثلاثة لم يحضروا هم يوسف الغريب وسلمان الحليلة وعبدالله المضف وبذلك يصل العدد الى 40 نائبا، في الوقت الذي لا يزال النائب مرزوق الغانم لم يعلن حتى الآن ترشحه للمنصب.

وكان النائب عبدالكريم الكندري قد اعلن اسماء النواب الذين اتفقوا على التصويت لبدر الحميدي بعد الاجتماع، وربما يزداد هذا العدد نائبا آخر وهو يوسف الفضالة الذي المح الى تصويته للحميدي في منصب الرئاسة على الرغم من عدم حضوره الاجتماع.

وخوفا من اعادة سيناريو ما حدث في انتخابات الرئاسة في المجلس السابق من عدم وفاء بعض النواب بالتصويت للمرشح المتفق عليه، سيقوم النواب باعلان ترشيح الحميدي عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد قال النائب شعيب المويزري كلي ثقة بأن من حضر الاجتماع اليوم سيصوت لبدر الحميدي.

من جهته اعلن النائب بدر الداهوم ان صوته سيكون لبدر الحميدي وان النائب سلمان الحليلة وايضا يوسف الغريب قد اتصلا وأعلنا انهما مع ما جاء بالاجتماع وبذلك يصل العدد الى اربعين نائبا ويكون موضوع الرئاسة يقينا قد حسم بهذا العدد.

من جهته قال النائب محمد الحويلة اتفقنا على تزكية بدر الحميدي كمرشح للرئاسة.

بدوره قال النائب ثامر السويط ان ارادة الشعب تعلو ولا يعلى عليها وبدر الحميدي خيارنا وهذا اول الطريق وليس آخره.

لن نحيد

من جهته قال النائب مبارك الخجمة عن ذلك لن نحيد والله على ما اقول شهيد.

من جانبه قال النائب سعود بوصليب ان صوتي سيكون لبدر الحميدي ومؤيد لعلانية التصويت بالرئاسة واطالب الحكومة ان تمتنع عن التصويت.

بدوره قال النائب مرزوق الخليفة ان تغيير الرئاسة كان ولا يزال مطلبا شعبيا، والتزاما باتفاق النواب اعلن ان صوتي سيكون للاخ بدر الحميدي.

من جهته قال النائب عبدالله المضف لا من خيار لنا سوى تلبية نداء الوطن ولا خيار لنا الا باتفاق نيابي يعكس متطلبات الشعب المتعطش التغيير والاصلاح وطي صفحة هذا المشهد السياسي السيئ من تاريخنا بلا عودة، على نواب الأمة ان قراءة الرسالة الشعبية جيدا، رفعت الأقلام وجفت الصحف.

من جهته اعلن النائب يوسف الغريب الالتزام بما جاء في الاجتماع وصوتي سيكون لبدر الحميدي.

من جانبه قال النائب خالد العنزي ايمانا مني بأن رئاسة المجلس هي اولى محطات الاصلاح وبعد التعهدات التي قطعها بدر الحميدي بتغيير النهج السابق وعدم مصادرة حق النائب الرقابي والتشريعي اعلن التصويت للاخ بدر الحميدي برئاسة المجلس.

بدوره اعلن النائب حمود مبرك العازمي تأييده للتصويت لبدر الحميدي في منصب الرئاسة.

من جهته قال النائب مهلهل المضف انه تم الاتفاق ان يكون بدر الحميدي خيار المجتمعين الوحيد لرئاسة مجلس الأمة وهو اتفاق مسؤول وعليه اعلن ان صوتي سيكون للاخ بدر الحميدي، وعلى الحكومة احترام الارادة الشعبية وغير ذلك هو استفزاز للمجلس وعدم احترام لارادة المواطنين.

عهد جديد

من جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري نحن في وطن يتراجع ومواطن يتألم ومؤسسات تنهار، والعهد الجديد يكون باعادة هذه المكونات الى الحياة عن طريق قراءة الحكومة لنتائج الانتخابات واعادة الحياة للبرلمان ليقوم بدوره وأخذ قرارات فعلية لمواجهة الفساد، لذلك انا ملتزم بتزكية بدر الحميدي مرشحا لرئاسة مجلس الأمة.

وقال الكندري ان ضمانات التصويت في الرئاسة لبدر الحميدي والتوافق على منصب نائب الرئيس ومناصب مكتب المجلس مازالت تحت النقاش في اللجنة التنسيقية.

من ناحيته اكد النائب مبارك الحجرف على ثقته بأن منصب نائب الرئيس ايا كان النقاش والتنسيق حوله لن يلقي بآثار سلبية على التزام النواب في التصويت لصالح رئاسة بدر الحميدي. واضاف: الخاسر الأكبر هو من يقف ضد الشعب، التزامي بالتصويت للأخ بدر الحميدي للرئاسة هو مبدأ بالانحياز للارادة الشعبية وأدعو رئيس الوزراء الا يتحمل تركة غيره ويترك للأمة اختيار رئيسها دون تدخل الحكومة.

من جهته اعتبر النائب بدر الملا ان الاتفاق النيابي من غالبية النواب على مرشح للرئاسة انعكاس واضح لارادة التغيير الشعبية التي عبرت عنها صناديق الانتخاب.

بدوره قال النائب شعيب المويزري بناء على الرغبة الشعبية والقناعة التامة واتفاق الاخوة النواب الحاضرين في الاجتماع فان تصويتي سيكون للمرشح بدر الحميدي لرئاسة المجلس.

وأضاف المويزري: رسالتنا للحكومة هي احترام مخرجات الشعب واختيارها وزراء يتحملون المسؤولية السياسية والا يكون بينها اي وزير مؤزم سواء انس الصالح او سواه.

من جانبه اعرب النائب عبدالعزيز الصقعبي عن سعادته بالتوافق النيابي على بدر الحميدي كمرشح للرئاسة، واكد ضرورة وضع قضايا واولويات لاعطاء رسالة ايجابية للشعب، وهي امور ستبحثها اللجنة التنسيقية وفق مبدأ تأجيل المختلف عليه والتوافق على 5 قضايا رئيسة لانجازها باسرع وقت ممكن من عمر المجلس، كما ستبحث تنسيق موقف النواب تجاه منصب نائب الرئيس وترتيب الترشح للجان من اجل ترجمة الاولويات فيها، لافتا الى ان كل نائب سيقدم اولوياته للتنسيقية وانه قدم تعديل قانون الانتخاب وقانون العفو وتعديل القوانين المتعلقة بالحريات.

من جهته قال النائب اسامة الشاهين ان الحميدي جاءنا بثوب نظيف واكد لنا انه سيكون رئيسا محايدا وسيلتزم بالدستور واللائحة، وأعلن الشاهين انه سيترشح لمنصب امانة السر في مجلس الأمة.

من جهته أكد النائب صيفي الصيفي ان الاجتماع يمثل رغبة شعبية في تغيير رئاسة المجلس، كاشفا انه قدم اقتراحا بتشكيل وفد نيابي للقاء القيادة السياسية ونقلة هذه الرغبة الشعبية وتوصل رسالة اننا اتينا للتعاون ولدينا اولويات.

الرغبة بالتغيير

من جانبه قال النائب محمد الساير ان الشعب عبر عن رغبته بالتغيير ويجب علينا ان نترجم هذه الارادة في صندوق الرئاسة، ولأن الأمة مصدر السلطات اعلن تزكية بدر الحميدي رئيسا لمجلس الأمة. بدوره قال النائب عبدالله الطريجي اعلن التزامي بالاتفاق والتصويت لصالح بدر الحميدي كرئيس لمجلس الأمة سائلا الباري عز وجل ان ينفع بهذا الاتفاق الشعب الكويتي.

من ناحيته، قال النائب مبارك العرو: رئاسة المجلس عليها ان تعود لدورها الاعتيادي بالحيادية في ادارة الجلسات، ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وأرى انه آن الأوان لرئاسة جديدة تضع ذلك كله محل التطبيق، ولذلك اعلن التزامي بالتصويت للنائب بدر الحميدي في منصب رئاسة مجلس الأمة.

من جانبه، اعلن النائب حمدان العازمي انه ملتزم بتزكية النائب بدر الحميدي مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة. بدوره قال النائب حسن جوهر: احتراماً للرسالة الشعبية الواضحة التي وجهها الناخبون في جميع الدوائر. وانطلاقاً من ضرورة اصلاح نهج رئاسة مجلس الأمة لتحقيق اولوياتنا الوطنية وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، فتح ملفات الفساد، صون الحريات العامة، الحفاظ على الهوية الكويتية، فانني اعلن عن دعمي للأخ بدر الحميدي.

النواب الحضور عند الكندري

عبدالكريم الكندري، مبارك الحجرف، بدر الداهوم، حمد المطر، عبدالعزيز الصقعبي، بدر الحميدي، مرزوق الخليفة، عيسى الكندري، عبدالله الطريجي، محمد الحويلة، خالد مونس، سعود بو صليب، شعيب المويزري، مبارك بن خجمة، مساعد العارضي، بدر الملا، صيفي الصيفي، فرز الديحاني، صالح الشلاحي، اسامة الشاهين، ثامر السويط، فايز الجمهور، خالد عايد، حمد روح الدين، مبارك العرو، حمدان العازمي، محمد المطير، اسامة المناور، مهلهل المضف، مهند الساير، عبدالله المضف، حسن جوهر، فارس العتيبي، ناصر الدوسري، محمد الراجحي، هشام الصالح، واحمد مطيع.

