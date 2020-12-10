«النزاهة الوطنية»: «أمة 2020» أجريت بشفافية عالية

وطن النهار

قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية محمد العتيبي ان انتخابات مجلس الامة 2020 اجريت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية وتم ادارتها بشكل جيد في ظل اقبال كبير من الناخبين واجراءات احترازية صحية. واضاف العتيبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جمعية المحامين ان الانتخابات تمثل انجازا حقيقيا باجرائها في يوم واحد وفي أوقاتها الدستورية في ظل حالة الطوارئ المتمثلة بجائحة (كوفيد-19).

ولفت الى ان جمعية النزاهة الوطنية الكويتية قامت بمتابعة مسار العملية الانتخابية بدعوة من مجلس الوزراء منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات الى اجراءات الترشيح والحملة الانتخابية للمرشحين. وأشار الى ان فرق الجمعية انتشرت في جميع الدوائر الانتخابية وتم زيارة عدد كبير من اللجان الانتخابية والاطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع كما تم زيارة المدارس المخصصة لمرضى الكورونا. وذكر ان الفرق حضرت عمليات فتح الصناديق وبدء الفرز ووضع جداول النتائج التي تمت جميعها في شفافية عالية جدا كما أبدى القضاة ووكلاء النيابة وكوادر وزارة الداخلية قدرا كبيرا من التعاون في التعامل مع فرق الجمعية». ولفت ان (النزاهة الوطنية) اصدرت تقريرا نهائيا لانتخابات (الامة 2020) سجلت فيه العديد من النقاط الايجابية التفصيلية مع بعض التوصيات والملاحظات حيث غلب على الانتخابات النقاط الايجابية الى جانب قدر عالي من النزاهة والشفافية اذ تم تسجيل 63 نقطة ايجابية و 18 ملاحظة و12 توصية مما يعتبر التزاما عاليا بالمعايير المحلية والعالمية لنزاهة الانتخابات. وقال ان (النزاهة الوطنية) تقوم تسجيل ملاحظاتها حسب المعايير المحلية والدولية فالمحلية حددها مجلس الوزراء في مهمة جمعيات النفع العام في الاطلاع على الانتخابات النيابية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بناء على قانون الانتخاب والقوانين المنظمة الأخرى ذات العلاقة.

