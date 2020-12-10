الخنفور: البطالة والبدون أهم أولوياتي

وطن النهار

اكد النائب سعد الخنفور بأنه سيكون مدافعاً قوياً عن مصالح المواطنين وقضاياهم، معلناً عن تبنيه ملفي «البدون» والبطالة كأولوية له. وتقدم الخنفور بالشكر لكل من أدلى بصوته وكان داعماً له، وقال «أود أن أقول للجميع إن ديواني مفتوح دائماً لاستقبال جميع أبناء الدائرة الرابعة، ومن أبناء قبيلتي العزيزة الرشايدة، وغيرها من كل فئات المجتمع، وأرجو أن أكون قادراً على رد الجميل لكل من وقف معي وآزرني خلال حملتي الانتخابية، ومن صوت لي، وسأكون عند حُسن ظن كل من ظن بي ظناً طيباً، وسأفي بوعدي لكل من وعدته، وسأكون سيفكم البتار في كل قضاياكم». وأضاف «أشكر الرجال الذين أثبتوا أصالتهم وقت الشدة، وأخوات الرجال أيضاً، ولن أساوي مع الرجل الذي ظهر وقت الشدة، وصار (حزام وظهر)، برجال (خشت راسها وقت التصويت)، كما سترون موقفاً يسر الصديق ويغيظ العدو»، مضيفاً «أنا بشر معرض للخطأ والصواب، ولكن سأكون عند ظنكم وأخوكم وسندكم في الصغيرة والكبيرة، ولن أخيب ظنكم أو ظن أبناء الدائرة كافة، الرشيدي وغير الرشيدي، ولن يكون لدي تفرقة لمن وقف معي، وسأكون السيف البتار له، وأنا ابنكم الذي لم يتغير، وكما عرفتموه منذ العام 2008 حتى الآن، وشعاري (كما كنا سنبقى) هو الذي أنطلق منه ولن أبدله».

وأشار إلى أن «أبرز القضايا التي سيتبناها في المجلس، هي حل قضية البدون، والبطالة، لاسيما أن عدد الطلبات وصل إلى 20 ألف طلب من كل الشهادات، كما أنني سأوقع على أي مشروع بقانون يقدمه أي نائب قد يخدم الوطن والمواطن، وسأكون أول الموقعين»، مؤكداً أنه سيكون أول المتصدين لأي أمر فيه مساس بالثوابت الشرعية أو غيرها.

