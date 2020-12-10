لجنة للإصلاح التشريعي تعنى بمشروعات القوانين الصادرة من مجلس الوزراء

وطن النهار

أنهت المحامية مريم المنصور والباحث القانوني ممدوح الابنودي بحثاً قانونياً حول الية انشاء لجنة للاصلاح التشريعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس ادارة الفتوى والتشريع وممثلين عن رجال القضاء واساتذه الجامعات ورئيس جمعية المحامين وذوي الكفاءات القانونية المشهود بها في مجال القانون

وقالا: يكون الاختيار بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتتكون اللجنة من 6 لجان فرعية تشمل اوجه فقه التشريع ويكون عملها اسبوعيا يرفع به تقرير شهري لسمو رئيس مجلس الوزراء، ويسند الى لجنه الاصلاح التشريعي عدة اختصاصات اهمها: المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة واقتراح اعداد الخطة التشريعية لها مع الوزارات والهيئات الاخرى، واعداد دراسة لمشروعات القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء اللازم اصدارها او تعديلها تنفيذا لاحكام الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية التي تعدها او تطلب اعدادها الوزارات واللجان الوزارية والجهات المختلفة في سبيل تطوير وتحديث التشريعات وملامتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها واهدافها القومية التي يحددها الدستور، إضافة الى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة والمكملة للدستور بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاتها وازالة معوقاتها، بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات الازمه في سأمها. ومبينا ان اللجنة تشمل لجاناً فرعية لتطوير واعداد التشريعات ومنها (التشريعات الاقتصادية التشريعات الادارية والتشريعات المالية والتشريعات الاجتماعية والتشريعات المتعلقة بالامن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم والبحث العلمي وتشريعات النقابات العمالية والمهنية والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، كما يلحق باللجنة العليا امانة فنية تتشكل من عدد كاف من الموظفين والخبراء المتخصصين باعداد جدول اللجنة العليا وتحضير الموضوعات التي تطرح على الجلسة وتحرير محاضر الجلسات وتجهيز مشروعات القوانين والقرارات المحالة الى اللجنة، واعداد الدراسات والبحوث الازمة لاعمال اللجنة العليا او لجانها الفرعية وابداء الرأي القانوني فيها ومباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارت اللجنة وتوصية اللجنة العليا ولجانها الفرعية ومتابعتها. وذلك لمواكبة تطوير وتحديث آليات التشريع بما يتناسب مع تطلعات المجتمع بما يتوافق مع احكام الدستور.

