تقدم نسب الإنجاز في مشاريع «السكنية»

وطن النهار

بلغت نسبة الاعمال للطرق والخدمات الرئيسة المتنوعة في بعض مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ارقاما مختلفة حيث بلغت نسبة انجاز العقد الخاص بتنفيذ وتركيب وصيانة عدد 6 محولات تحويل رئيسية جهد 132/11 ك.ف للضواحي N12 .N5 بمشروع مدينة المطلاع السكني 36.96 في المئة وبكلفة اجمالية 15 مليون و987 الف دينار وحدد لها موعد تسليم في 14 اكتوبر 2021، فيما وصلت نسبة انجاز العقد الخاص بانشاء وانجاز وصيانة عدد 5 خزانات ارضية سعة 500 الف غالون وخزانين أرضيين سعة 250 الف غالون للري و6 آبار مياه جوفية بمدينة غرب عبدالله المبارك الى 26.98 في المئة وبكلفة اجمالية للعقد 4 ملايين و480 ألف دينار على ان يسلم المشروع في 9 سبتمبر 2021.

فيما لم يتم تقديم البرنامج الزمني لمشروع استكمال وانشاء وانجاز وصيانة اعمال ربط مخرجي الصرف وربط شبكة المياه المعالجة بخط 300 مم على طريق ميناء عبدالله – الوفرة بمشروع مدينة صباح الاحمد، وتم تنفيذ طريق بديل مؤقت خارج حدود العقد بموقع العقد الخاص بمشروع شرق تيماء بكلفة اجمالية 311 الف دينار، وفيما يخص العقد الخاص بنقل خطوط المياه القائمة (العذبة والقليلة الملوحة ) وانشاء وانجاز وصيانة خطوط مياه جديدة في مشروع شرق تيماء بتكلفه 709 الف دينار حيث وصلت نسبة الانجاز الى 35.86 في المئة وحدد له موعد تسليم 4 مايو 2021، وعن العقد الخاص بتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد 11/433 كيلو فولت للضواحي (5.6.7.8) في مشروع مدينة المطلاع السكني حيث جار اعداد البرنامج الزمني للعقد وبكلفة اجمالية 11 مليون و894 الف دينار وحدد له موعد تسليم في 17 اكتوبر 2022، ومثله العقد الخاص بتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد 11/433 كيلو فولت للضواحي (9.10.11.12) في مشروع مدينة المطلاع السكني ايضا جاري اعداد البرنامج الزمني للعقد وبكلفة اجمالية 11 مليون و707 آلاف دينار وحدد له موعد تسليم في 17 اكتوبر 2022.

