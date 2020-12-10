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رغم توجيه الدعوة لحضور «مناقشة عقود النظافة»

تقصي الحقائق في «البلدي»: غياب مديري البلدية

فايز الزعل
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الخميس 10 ديسمبر 2020

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي م. عبد السلام الرندي أن اللجنة قامت بدعوة مديري النظافة في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير لحضور اجتماع لجنة تقصي الحقائق والخاصة بعقود النظافة يوم أمس الأربعاء في تمام الساعة العاشرة لمناقشة أوضاع النظافة وعرض المشكلات وتقديم الملاحظات والحلول لها، حتى يتم الارتقاء بمستوى النظافة في الكويت لكنه لم يحضر أحد.
وأبدى الرندي وأعضاء اللجنة في تصريح صحافي استياءهم من عدم حضور الجهاز التنفيذي رغم إرسال الدعوات لهم بوقت كاف ، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على إعطاء فرصة للمدعوين لحضور الاجتماع وانتظارهم مدة نصف ساعة وهي المدة المحددة حسب اللائحة ولكن انتهت المدة بلا جدوى وتم رفع الجلسة.
وذكر رئيس اللجنة م. عبدالسلام الرندي ومقرر اللجنة م.مها البغلي ان اللجنة سوف تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى رئيس المجلس البلدي لمخاطبة وزير البلدية لاتخاذ اللازم.


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