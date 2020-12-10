«بلدية العاصمة»: تحرير 760 مخالفة و838 تنبيهاً

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.بدر بورقبة أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن توجيه 838 تنبيها لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 760 مخالفة، وإغلاق 5 محال بعد الكشف على 7350 محلاً.

وأوضح بورقبة في تصريح صحافي أن الفرق الرقابية كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

