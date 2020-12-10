«أمانة مجلس الأمة» تستقبل النواب الأحد المقبل

وطن النهار

هنأ الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري اعضاء مجلس الأمة الفائزين بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها الكويت السبت الماضي على نيلهم ثقة الشعب الكويتي. واعلن الكندري في تصريح صحافي ان الامانة العامة لمجلس الامة استعدت لاستقبال النواب الجدد ومن سبق لهم الفوز بعضوية المجلس للاطلاع على الانظمة والتقنيات المستخدمة في قاعة عبدالله السالم بما يمكنهم من اداء مهامهم. وقال ان لقاء النواب يتضمن ايضا التعريف بآلية عمل اللجان والنظم الادارية والفنية في المجلس من اجل تحقيق اعلى استفادة من الخدمات التي تقدمها الامانة للسادة الاعضاء، موضحا ان اللقاء سيكون في الساعة 12 ظهرا من يوم الاحد المقبل. واضاف ان الامانة ستستعرض الخدمات التي تقدمها القطاعات المتخصصة للنواب وما يقدمه قطاع الاعلام من دعم ومساندة للنائب في ابراز دوره البرلماني وتحصيل ارشيفه الاعلامي وتصريحاته. يذكر ان الامانة العامة لمجلس الأمة شهدت خلال السنوات الاخيرة طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للنواب والتقنيات المستخدمة في سبيل تمكين النواب من اداء مهامهم بمرونة عالية.